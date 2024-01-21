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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: شهدت خلال فترة عملي قتلًا غير مسبوق للمدنيين بغزة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، القصف الإسرائيلي الذي تسبب في وفيات "مفجعة" للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أنه من غير المقبول رفض إقامة دولة للشعب الفلسطيني.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جوتيريش في افتتاح قمة مجموعة الـ77 + الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا: "لقد نشرت العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً شاملاً وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي كأمين عام".

وأضاف “هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن ”الشرق الأوسط عبارة عن صندوق بارود، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة "من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى الصراع الذي أصبح تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين".

جاء ذلك بعد يوم من رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يستبعد إنشاء دولة فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25105 فلسطينيين، وإصابة 62681 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا  خلال 24 ساعة الماضية.

القصف الإسرائيلي الفلسطينيين في غزة أنطونيو جوتيرتش إسرائيل غزة

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