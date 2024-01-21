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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مع شنايدر اليكتريك.. صور

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

بحث  اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الاحد بالقاهرة تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بشرم الشيخ  مع  وفد رفيع  شركة شنايدر اليكتريك برئاسة سباستيان رياز الرئيس الإقليمى للشركة لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى ،ترافقه  منى سمير رئيس قطاع العلاقات والشئون الحكومية وأسماء الشيمى مسئول الاستدامة لشركة شنايدر اليكرتيك . 


ورحب المحافظ بالوفد مثمنا دور شركة شنايدر اليكتريك خلال الفترة الماضية في دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة في محافظة جنوب سيناء وبخاصة شرم الشيخ خلال إعدادها و استضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27 وتزويد عدد من التجمعات البدوية بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة ، واكد المحافظ على استمرارية تطوير التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والشركة في عديد من المشروعات،
 

وناقش الجانبان  أفاق التعاون في عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة واهمها التوسع في تزويد الكهرباء  للتجمعات البدوية وتشغيل ابار المياة وكذا التوسع في الصوب الزراعية من خلال استخدام الطاقة الشمسية صديقة البيئة 
 

واقترح رئيس الجهاز الاقليمى لشنايدر عمل مركز دائم للتدريب على الطاقة الشمسية وصيانة مشروعاتها لتحقيق استدامتها كما قدم اقتراحا بأن يكون المكان في مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 
واختتم المحافظ اللقاء بشكر  الوفد ، وأشاد بالدور الايجابى البناء للمهندس شريف عبد الفتاح الرئيس الاقليمى السابق لشركة شنايدر حمد لجهده المميز خلال الفترة الماضية والمتمثل في مشروعات الطاقة الشمسية بمدن المحافظة وعدد من التجمعات مما ساهم في وضع قاعدة واساس متين للتعاون بين محافظة جنوب سيناء وشركة شنايدر اليكتريك

شنايدر

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جنوب سيناء فودة شنايدر مشروعات صديقة للبيئة

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