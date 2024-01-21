وزير الرياضة يُشيد بأداء بطل دفع الجُلة بعد إحرازه المركز الأول بملتقى التشيك

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء بطل رفع الجُلة محمد مجدي حمزة، بعد إحرازه المركز الأول في مسابقة دفع الجلة فى ملتقى التشيك الدولى لألعاب القوى داخل الصالات، محققاً مسافة قدرها 20.91 متر، ليقترب خطوة نحو التأهل إلى الأولمبياد، مثنيًا على جهود الاتحاد المصري لألعاب القوى خلال الفترة الماضية.



وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية، أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

