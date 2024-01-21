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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ الطب النفسي يوضح لماذا يفضل الطلاب إجازة نصف السنة عن آخر العام |فيديو

صدى البلد

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن الطلاب يستمتعون بـ إجازة نصف العام أكثر من الإجازة الكبيرة بنهاية العام، حيث إن الإجازة الكبيرة تدفعهم للشعور بالملل، على عكس إجازة نصف العام التي يحصلون فيها على قدر أكبر من الاستمتاع.

 زيارة المصانع والمشروعات القومية 

 

وأضاف « فرويز » خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على الآباء استغلال إجازة نصف العام التي يحصل عليها أبناؤهم لتنمية الوعي والمعرفة لديهم، وذلك من خلال التنزه والزيارات كبديل عن جلوسهم أمام شاشات الموبايل أمام مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على أكثر من 85 % من الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة.

وكشف أستاذ الطب النفسي عن ضرورة أن تتضمن الزيارات والتنزه زيارة المصانع والمشروعات القومية ليس فقط المتاحف والأماكن الأثرية، لافتا إلى ضرورة التوازن في تعريف الأطفال بالمعلومات والمعرفة عن مصر الماضي والحاضر والمستقبل. 

العام اجازة نصف العام الطلاب المشروعات القومية المصانع الأماكن الأثرية

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