نيدفيد يلحق بمعسكر الأهلي في الإمارات عقب انتهاء الامتحانات

يلحق كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعسكر الفريق في الإمارات عقب انتهاء اللاعب من فترة الامتحانات الدراسية.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، إن نيدفيد حصل على إذن لأداء امتحاناته الدراسية في هذا التوقيت، على أن يلحق ببعثة الفريق بالإمارات.

وأوضح بيبو أن نيدفيد يلحق بمعسكر الفريق غدا، الاثنين، والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق ومعسكر الإعداد.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس، السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني»، إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.