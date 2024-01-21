نفاد مخزون القمح والأرز.. المجاعة تهدد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن هناك مجاعة حقيقية تهدد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بسبب عدم وصول المساعدات الغذائية إلى السكان.

ووفقا لشبكة "قدس" الإخبارية، فانه بعد نفاد مخزون القمح والأرز من الأسواق بدأت العائلات الفلسطينية في طحن الحبوب المخصصة لعلف الحيوانات للحصول على الخبز.

وفي وقت سابق، طالبت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

جاء في بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ويونيسف ومنظمة الصحة العالمية بأن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان شمال غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.

وأفاد البيان أن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال حدود غزة "سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضررا والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25105 فلسطينيين، وإصابة 62681 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.