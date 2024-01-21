انطلاق قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم /الأحد / بقرى الموهوب بمركز الداخلة وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" .



وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إن القافلة ستستمر لمدة يومين، وتضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

