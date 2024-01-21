لا نفكر بالاسترخاء.. مهاجم الرأس الأخضر يتحدى الفراعنة في أمم أفريقيا

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني جزءًا من تصريحات تياجو مانويل بيبي مهاجم الرأس الأخضر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني.. تياجو مانويل بيبي مهاجم الرأس الأخضر: "لا نفكر في الاسترخاء.. سنخوض مواجهة مصر بكامل قوتنا نريد الفوز علي مصر والتأهل ب 9 نقاط في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل".

يستعد المنتخب الوطني، لمواجهة الرأس الأخضر غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من كأس الأممالإفريقية.

وكان قد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولي أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 ومن ثم بنفس النتيجة تعادل الفراعنة مع المنتخب الغاني في الجولة الثانية، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف منتخب الرأس الأخضر والذي حسم التأهل لدور الـ 16 بعد الفوز في الجولتين الأولي والثانية.



موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق المباراة غدا الاثنين الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوتديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN AFCON 1 بتعليق علي محمد علي.

يُذكر أنه في حال تأهل منتخب مصر كوصيف في المجموعة، سيلعب في دور الـ16 مع الوصيف في المجموعة السادسة،وإذا تأهل كأحد أفضل الثوالث، سيلعب مع الفريق الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.