اتحاد تنس الطاولة: 184 لاعبا يشاركون في بطولة مصر الدولية البارالمبية

أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ورئيس لجنة البارالمبية فى الاتحاد عصام زيدان، أن بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير وحتى 27 من الشهر ذاته تم تعديل تصنيفها من جانب الاتحاد الدولي، مشيرا إلى مشاركة 184 لاعبا ولاعبة وهو استثناء تقدم به لرفع العدد وهي المرة الأولى التي يتم فيها مشاركة كل هذا العدد.



وقال زيدان، في تصريح صحفي، إن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة قرر رفع المستوى الفني للبطولة بأن يكون 40 factor بدلا من 20 factor أي أن صاحب المركز الأول يحصل على 40 نقطة بدلا من 20، وبالتالي أصبحت البطولة من أقوى البطولات في العالم وهو ما يجعل مختلف الدول ترغب فى المشاركة بالمنافسات ومضاعفة عدد المشاركين.