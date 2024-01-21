نشاط مكثف.. وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود إدارة المعامل خلال 2023

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة المعامل والمعمل المشترك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، خلال العام الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بمجال المخاطر الحيويه والامن والأمان المعملى



وكشف مكين أن العام الماضى شهد عقد (5) دورات التدريبية خاصة بالأمان المعملي لعدد من المنسقين بالمعمل المشترك وبعض المستشفيات والإدارات تشمل تدريبات داخلية مكثفة عن الأمان المعملي علاوة على 4 دورات تدريبية بمقر إدارة التدريب خاصة (HEMATOLOGY& BACTERLOGY& CHEMISTRY &UPA) حيث تم تدريب عدد (80) من التخصصات ( أطباء & كيميائيين & صيادلة & فنيين معمل ) من جميع المستشفيات والادارات التابعة.

وأضاف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل أنه إلى جانب الدورات المتكررة على سياسات مكافحة العدوى والتعامل الآمن والتخلص من النفايات الطبية فقد بلغت عدد جولات المرور على معامل المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة نحو 600 زيارة تفقدية .

وعلى صعيد تطوير المعامل فقد تم انشاء معمل بمستشفى الجلدية والجذام وتجهيزه بجهاز كيمياء دم وجهاز صور دم وكذلك تزويد مستشفى شبراهور بجهاز غازات الدم و مستشفيات ( ميت غمر & السنبلاوين & اجا ) باجهزة كيمياء دم اتوماتيك .

وقد تضمن بيان الإدارة فيما يتعلق بإجمالى العينات خلال العام 2023 تفصيلياً على التالى :

- إجمالي عينات الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة الخاصة بالعينات التاكيدية بالمحافظات ( الدقهلية & الغربية & كفر الشيخ ) عدد ( 2588 ) عينة ، إجمالي عينات كيمياء الدم وأبحاث الدم عدد ( 200642 )

و إجمالي عينات فيروسات المستشفيات الحكومية بمعمل الإدارة عدد ( 61736 ) واجمالى عينات فيروسات المراكز الطبية الخاصة عدد ( 63889 )

كذلك اجمالى عينات معمل ( PCR ) فيروس ( C ) عدد ( 1448 ).

أما إجمالي إحصائيات المعمل المشترك خلال عام 2023 فقد جاءت كالاتى : -

الاغذية 4928 عينة و المياه 128761 عينة و الشهادات 30465 شهادة و المزارع 2357 عينة و الفيروسات 1930 عينة و المخدرات 10217 عينة.

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