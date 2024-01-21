أخبارالتكنولوجيا.. حيلة سريعة لمشاركة استوري واتساب على الفيسبوك.. سعر Galaxy S24 Plus في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكد سكاي لي Sky Li، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ريلمي Realme، مؤخرا على إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تحمل اسم Realme Note.

أتاحت شركة سامسونج، سلسلة Galaxy S24 للحجز المسبق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في عدة دول حول العالم، بعد الإعلان عنها مباشرة.

تتمثل إحدى فوائد التواجد في نظام "ميتا" البيئي في التكامل السلس بين تطبيقات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تدعم جميع المنصات الثلاث ميزة القصص التي تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة، ومع التحديث الأخير، يمكنك مشاركة حالة واتساب تلقائيا مع قصة حسابك علي فيسبوك.

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الاقتصادية تحت اسم Vivo G2، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات قوية مقابل سعر منخفض.

يعتمد الناس على تقنية الواي فاي في دخول شبكة الإنترنت وتبادل المعلومات، لكن هذه التقنية غير قادرة على تحمل الضغط الهائل مع تزايد عدد المستخدمين، خاصة مع دخول تقنية "إنترنت الأشياء" حيز التنفيذ حيث معظم الأجهزة المنزلية والإلكترونية أصبحت متصلة فيما بينها.