أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، على إصابته أمام غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر ومصر: “عامل الطقس يشكل عائقا أمام جميع المنتخبات، والشيء الإيجابي هو رجوعنا في النتيجة والتعادل بعد تأخرنا”.

وعن إصابته، قال صلاح: “بالحديث عن الإصابة سيكون هناك تواصل مع ليفربول والمنتخب لتوضيح الإصابة”، مضيفا: "بالنسبة لأدائي مع المنتخب ممكن مكانش موفق في المواجهة الأولى والفريق ككل كذلك، ولكن دا أمر وارد".

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة الرأس الأخضر غدا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 ومن ثم بنفس النتيجة تعادل الفراعنة مع المنتخب الغاني في الجولة الثانية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف منتخب الرأس الأخضر، والذي حسم التأهل لدور الـ 16 بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق المباراة غدا، الاثنين، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN AFCON 1 بتعليق علي محمد علي.

يُذكر أنه في حال تأهل منتخب مصر كوصيف في المجموعة، سيلعب في دور الـ16 مع الوصيف في المجموعة السادسة، وإذا تأهل كأحد أفضل الثوالث، سيلعب مع الفريق الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.