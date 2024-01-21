تستهدف الشباب.. ما هي تجربة التصوير البريسكوبية من ريلمى؟

تم الكشف عن سلسلة realme 12 Pro الجديدة، والتي تتمتع بقدرات تصوير استثنائية وتقنية متطورة تجعلها الأفضل في فئتها.

وتأتي هذه السلسلة مع مستشعر Sony OIS الرئيسي وعدسة بريسكوب تليفوتوغرافية مبتكرة، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور ذات جودة عالية وتفاصيل واضحة حتى في المشاهد البعيدة.

وأعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق سلسلة realme 12 Pro، والتي تأتي بتقنية عدسة البريسكوب التليفوتوغرافية المتقدمة.

وقدمت الشركة شرحًا مفصلاً عن هذه التقنية خلال حدث الإطلاق، بالإضافة إلى الكشف عن تصميم فاخر يجمع بين الأناقة والأداء.

تهدف ريلمي إلى إعادة تسويق نفسها كعلامة تجارية تكنولوجية تفهم الشباب بشكل أفضل، وتعكس ذلك من خلال شعارها الجديد "Make it real".

وتركز الشركة على تقديم تجربة تصوير متفوقة من خلال سلسلة realme 12 Pro، ما يجعلها خيارًا رائدًا لعشاق التصوير.

تقنية التصوير البريسكوبية المتطورة توفر للمستخدمين إمكانية التقاط صور بجودة استثنائية للمشاهد البعيدة.

وتعد هذه التقنية حصرية في الهواتف الرائدة، ولكن ريلمي تسعى لتوفيرها لجمهور أوسع من الشباب من خلال سلسلة realme 12 Pro.

بفضل تكنولوجيا التصوير البريسكوبية الحصرية، تتميز سلسلة realme 12 Pro بأداء تصوير استثنائي في ظروف مختلفة.

تتضمن هذه التقنية طلاء هيكل العدسة الذي يعكس الأشعة (b-Wavelength Structure Coating) وعازلة العدسة بنمط الموجة (Wave Pattern Lens Shade)، ما يحسن جودة الصور ويضمن تفاصيل واضحة.

وتتميز سلسلة realme 12 Pro بعدسة تصوير بريسكوبية وعدسة زاوية واسعة فائقة، ما يوفر خيارات تكبير متعددة (0.5x إلى 5x) وقدرة تصوير واسعة الزاوية لالتقاط صور مذهلة من مختلف الزوايا والمسافات.

يمكن للمستخدمين التبديل بين العدسات بسلاسة للحصول على الإطار المثالي لكل مشهد.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلسلة realme 12 Pro بمستشعر Sony OIS الرئيسي، الذي يعزز استقرار الصور ويقلل من ظاهرة اهتزاز الصورة أثناء التقاط الصور وتصوير الفيديو.

وبفضل تقنية OIS، يمكن للمستخدمين تحقيق نتائج مثالية حتى في الإضاءة المنخفضة أو أثناء التحرك.

تسعى ريلمي أيضًا إلى جلب تحسينات في تجربة المستخدم من خلال تحسين أداء الكاميرا الأمامية.

تعمل الهواتف بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، ما يتيح تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بسلاسة.

كما تأتي الهواتف بشاشة عالية الدقة ونظام تشغيل مستقر، وتدعم الشحن السريع لضمان عمر بطارية طويل.