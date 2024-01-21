عقب سيجارة السبب في اشتعال النيران داخل قصر الكابرتاج بحلوان | صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق شب داخل قصر الكابرتاج بحلوان والتابع لمحافظه القاهرة.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل قصر الكابرتاج بحلوان والتابع لمحافظة القاهرة.

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة قوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من السيطرة على النيران .

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة مشتعل ، مما تسبب في نشوب الحريق بمساحه 40 متر بهيش وأشجار ونخيل داخل قصر الكابرتاج ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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