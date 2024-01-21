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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

موبايل جديد من هواوي
موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

نشرت صفحة Digital Chat Station الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا يكشف بعض مواصفات سلسلة Huawei P70 القادمة، ويأتي هذا التسريب في الوقت المناسب تمامًا، فمنذ إطلاق سلسلة P60 في مارس من العام الماضي، أصبح من المتوقع ظهور عائلة P70 خلال الشهرين القادمين.

يشير التسريب إلى شاشة OLED رباعية الانحناء بقياس 6.7 بوصة ودقة 1.5K ،  ومن الصعب تحديد ذلك تمامًا من النص الصيني المترجم آليًا، لكن الهواتف قد تأتي بمكبرات صوت أمامية ستيريو ثنائية.

علاوة على ذلك، ستكون الكاميرات الخلفية الثلاث مرتبة في نمط ثلاثي غير تقليدي.

 يُشاع أن الكاميرا الرئيسية ستكون OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة وحجم مستشعر 1/1.3 بوصة وبكسل 1.2µm.

ستعمل جميع الأجهزة المذكورة أعلاه ببطارية عالية الكثافة بقوة 5000 مللي أمبير، وبناءً على التسريبات السابقة، من المحتمل أن تكون شريحة Kirin 9010 هي قلب كلا الجهازين. ومن المتوقع أيضًا ترقية كبيرة لكاميرا الزاوية الواسعة.

نترقب بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei P70 لنتعرف على مواصفاتها وتصميمها الدقيق وإمكانياتها بشكل كامل. ترقبوا المزيد من الأخبار والتسريبات القادمة!

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موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا


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