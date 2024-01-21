محمد صلاح يكشف سر تراجع أداء اللاعبين ويعد الجماهير بهذا الأمر

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر، سر تراجع أداء اللاعبين خلال أول جولتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي، :" معنديش أي تعليق حول أدائي والتفاوت بين لعبي مع في ليفربول والمنتخب وبحترم كل الآراء".

وعد للجمهور بالتتويج بكأس إفريقيا

وأضاف:" الجو والرطوبة لها عامل مؤثر علي كل المنتخبات، متابعا:" أود أن افوز بلقب كأس الأمم الأفريقية وهذا سيأتي قريباً".

ويستعد منتخب مصر الوطني، لمواجهة الرأس الأخضر غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

وكان قد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولي أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 ومن ثم بنفس النتيجة تعادل الفراعنة مع المنتخب الغاني في الجولة الثانية، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف منتخب الرأس الأخضر والذي حسم التأهل لدور الـ 16 بعد الفوز في الجولتين الأولي والثانية.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق المباراة غدا الاثنين الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوت ديفوار.