محافظ الفيوم: تشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على خلفية الشكاوى المتكررة التي وردت من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان، خصوصاً أسئلة النحو.

وأوضح معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة الدكتور محمد التوني - في بيان اليوم /الأحد/ - أن المحافظ تلقى عدة شكاوى تتعلق بصعوبة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، خصوصاً أسئلة النحو، وعلى الفور وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعداد تقرير فني موضوعي "دون تحيز" عن امتحان اللغة العربية، وكذا تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب.

وأضاف التوني، أنه فور انتهاء اللجنة من تقريرها الفني، واعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرضه على المحافظ، سيتم إعلانه لأولياء الأمور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.