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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انطلاق دوري كرة القدم للطلائع بمراكز شباب الوادي الجديد

صدى البلد

أعلن مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي، بدء فعاليات دوري كرة القدم للطلائع بمراكز شباب الوادي الجديد، مشيرا إلى انطلاق أولى المباريات اليوم، الأحد، بمركز شباب الأمان بقطاع شباب الداخلة. 

وقال مدير المديرية، في بيان اليوم، الأحد، إن الهدف تنفيذ فعاليات الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدى النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بجانب المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية التي تحقق الفوائد الاجتماعية والصحية، وتغرس لديهم أساليب حياة صحية، وتساعدهم على مكافحة الإصابة بالأمراض غير السارية.


في سياق متصل، أشار شوقي إلى تنفيذ دورة تدريبية في أحد علوم الحاسب الآلي، بمركز شباب عزب القصر بقطاع الداخلة، موضحا أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بأساسيات الكمبيوتر للطلائع وعملية استخدام جهاز الحاسوب، والمساعدة على إدراك المفاهيم الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات والبرمجيات، وكيفية التعامل مع البرامج والملفات التي تخدم الغرض من استخدام الحاسوب.
 

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