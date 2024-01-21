شوبير: منتخب مصر سيحصل على كأس أمم أفريقيا قريبا

نشر أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جزءا من تصريحات اللاعب محمد صلاح حول إصابته في مباراة المنتخب أمام غانا.

وكتب شوبير: "محمد صلاح: لو الطقس غير مناسب فهو على كل المنتخبات وليس على منتخب مصر فقط.. أريد تحقيق كأس أمم أفريقيا وهذا سيحدث قريبًا.. المنتخب اسمه منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح.. صلاح لاعب من بين 27 لاعبا في القائمة".

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر غدا، الاثنين، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوتديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN AFCON 1 بتعليق علي محمد علي.

يُذكر أنه في حال تأهل منتخب مصر كوصيف في المجموعة، سيلعب في دور الـ16 مع الوصيف في المجموعة السادسة، وإذا تأهل كأحد أفضل الثوالث، سيلعب مع الفريق الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.