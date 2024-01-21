فيتوريا: مباراة الغد أمام كاب فيردي صعبة وسنلعب على الفوز

أكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة كاب فيردى غدا في الجولة الثالثة بأمم أفريقيا ستكون صعبة وسنلعب فيها على الفوز.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفى قبل المباراة :" أحيي منتخب كاب فيردى علي عملهم، عندهم ثقة كبيرة مختلفة ولكننا سنلعب للفوز".

أضاف:" وصلنا لمرمي المنافس أكثر من مرة في المباراتين الماضيتين ..نلعب لعبة جماعية وتلقي فريقنا الأهداف بسبب الأخطاء ونعمل علي حلها".

تابع :" نمتلك لاعبين كبار ويؤدون ما عليهم وسنفوز في المباراة المقبلة أمام كاب فيردي".

أكمل :" نحن نقوم بالتدرب و العمل علي حال المشاكل و نجتمع باللاعبين والنتيجة هي الاهم .. الجميع يؤدي عمله .. ونعمل للفوز و تحسين الأداء امام كاب فيردي، منتخب مصر فريق كبير ولدي لاعبين كبار .. و لكن هناك ضغط كبير ..ولكن أثق في المنتخب لتحقيق الفوز وهذا تحدي كبير .. وهو يلعب دون ضغوط".