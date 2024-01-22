تتخطى الـ100 ألف جنيه.. دلوقت تقدر تشتري النظارة الجديدة Apple Vision Pro

لقد حان الوقت لتجربة مغامرة الواقع المختلط الرائعة هذه - انقر هنا وادفع 3499 دولارًا أمريكيًا لتقديم طلبك. ومع ذلك، هناك جانب سلبي - يبدو أن Apple قد أرجأت موعد تسليم النظارة الجديدة.



تتخطى ال 100 ألف جنيه..دلوقتي تقدر تشتري النظارة الجديدة Apple Vision Pro

كيفية الطلب المسبق للنظارة Apple Vision Pro

ستكون Apple Vision Pro متاحة للبيع في الولايات المتحدة في 2 فبراير.

ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الشركة ستصنع في البداية كمية محدودة من هذه النظارة، مما يشير إلى احتمال نفادها بسرعة بمجرد وصولها إلى المتاجر.

لتجنب تفويتها، فتحت Apple الطلبات المسبقة لجهاز Vision Pro.

تتخطى ال 100 ألف جنيه..دلوقتي تقدر تشتري النظارة الجديدة Apple Vision Pro

لوضع طلب مسبق، تأكد من أن لديك هاتف iPhone أو iPad مزود بخاصية Face ID جاهزة، حيث ستحتاج هذه المستشعرات لتحديد الحجم.

إذا كان هاتفك جاهزًا، انقر هنا للانتقال إلى صفحة الطلب المسبق لـ Vision Pro على موقع Apple ، ثم قم بمسح رمز الاستجابة السريعة بالطريقة نفسها التي تراها في الصورة باستخدام تطبيق كاميرا هاتفك للوصول إلى الصفحة ذات الصلة.

هنا، يمكنك قياس رأسك باستخدام طريقة التعرف على الوجه على غرار الطريقة التي تستخدمها عند إعداد Face ID لأول مرة.



بعد هذه العملية، أجب عن بعض الأسئلة مثل ما إذا كنت ترتدي نظارات وحدد مساحة التخزين لتقديم طلبك.

ومع ذلك، كما ذكرتُ أعلاه، ليست كل الأخبار إيجابية، تشير Apple إلى موعد تسليم في منتصف مارس للمستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق على موقعها الرسمي.

التفاصيل غير المعروفة هي ما إذا كان عدد المنتجات المرسلة للطلبات المسبقة يختلف عن تلك المرسلة إلى المتاجر.

أفاد المحلل Ming-Chi Kuo مؤخرًا بتوفر محدود يبلغ 80.000 سماعة عند الإطلاق، مما يشير إلى احتمال نفادها بسرعة، وقد لا تزال بعض المتاجر تواجه مشكلات في المخزون.