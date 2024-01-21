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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر: فتح 82 فصلا دراسيا جديدا احتفالا بالعيد القومي

صدى البلد

قال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالبحرالأحمر المهندس مجاهد عطية، إن المحافظ عمرو حنفي سيفتتح غدا / الاثنين / ثلاث مدارس جديدة بمدينة الغردقة للقضاء على كثافة الفصول الدراسية حيث يصل عدد الفصول الجديدة إلى 82 فصلا دراسيا، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.


وقال عطية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - أن الـ 82 فصلا دراسيا موزعة على مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، والتي تضم 33 فصلا دراسيا على مساحة 6300 متر تستوعب 1056 طالبا وطالبة التي تساهم في حل كثافة الفصول بمدرستي الأحياء للتعليم الأساسي والفريق يوسف عفيفي للتعليم الأساسي.


وأضاف أنه تم إنشاء مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي بطاقة 33 فصلا دراسيا على مساحة 7320 مترا تستوعب 1059 طالبا ،لحل مشكلة التكدس بمدارس المنطقة، وهي مدارس خالد بن الوليد الإعدادية ومدرسة وليد الجعفري الإعدادية ومدرسة الغردقة الإعدادية ومدرسة التقوى الابتدائية كما يتم افتتاح مدرسة 6 أكتوبر بطاقة 16 فصلا دراسيا على مساحة1350 مترا تستوعب 410 طلاب وطالبات.


وتحتفل محافظة البحرالأحمر غدا الاثنين بالعيد القومي للمحافظة الذي يواكب 22 يناير ذكرى معركة شدوان الباسلة والتي شهدت ملحمة وطنية لقواتنا المسلحة وأبناء البحرالأحمر ضد القوات الإسرائيلية عام 1970 ، حيث أنه من المقرر أم يفتتح محافظ البحرالأحمر عددا من المشروعات الخدمية بهذه المناسبة .
 

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