تصريحات فيتوريا قبل لقاء الرأس الأخضر في أمم أفريقيا

نشر أحمد شوبير جزء من تصريحات فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر: نحن دائما مستعدون كلاعبين وكجهاز فني، نحن دائما في مستوى عال للمنافسة في البطولة، ولدينا إيمان كبير في ما نقدمه".

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق المباراة غدا الاثنين الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوتديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN AFCON 1 بتعليق علي محمد علي.

يُذكر أنه في حال تأهل منتخب مصر كوصيف في المجموعة، سيلعب في دور الـ16 مع الوصيف في المجموعة السادسة،وإذا تأهل كأحد أفضل الثوالث، سيلعب مع الفريق الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.