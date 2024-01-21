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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات متنوعة في ثقافة الوادي الجديد احتفالا بعيد الشرطة وثورة يناير

صدى البلد

نظمت بيوت وقصور ثقافة الوادي الجديد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية استمرارا للاحتفال بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد ابتسام عبد المريد، في بيان اليوم "الأحد"، إن بيت ثقافة الجديدة نظم محاضرة بعنوان "تأثير الثورات على الاقتصاد"، مؤكدة سعي الدولة دائما للقيام بالإصلاح الاقتصادي عقب الأزمات من خلال وضع برنامج شامل لتحسين المستوى المعيشي والنهوض بالخدمات في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان والتموين وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "تأملات في ثورات مصر" .


وأضافت أن قصر ثقافة موط بمركز الداخلة نظم ورشة حكي بعنوان "ثورة يناير بين الواقع والطموحات"، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة أخرى بعنوان "دور الشرطة في حماية الوطن" إلى جانب ورش فنية تضمنت تصميم لوحات بمناسبة ذكرى الثورة بكل من بيت ثقافة المنيرة، وبيت ثقافة صنعاء.

وأوضحت أن بيت ثقافة بلاط نظم لقاء بعنوان "المشروعات القومية الكبرى في مصر والرؤية المستقبلية للشباب"، شمل أهم إنجازات الدولة ومشروعاتها القومية خلال السنوات العشر الأخيرة والتي وضعتها على بداية الطريق الصحيح، موضحة دور الدولة في دعم الشباب وتمكينهم سياسيا واجتماعيا من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، بجانب عرض فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات التنموية في مصر.

وأشارت مدير فرع ثقافة الودي الجديد إلى أن مكتبة الطفل والشباب بقرية تنيدة نظمت محاضرة ثقافية عن الاحتفال بعيد الشرطة، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنون تشكيلية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يناير، بجانب تنفيذ مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع بعض الجوائز للأطفال، ونظم بيت ثقافة بلاط محاضرة عن أهم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في مصر والرؤية المستقبلية للشباب.

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