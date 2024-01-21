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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق منطقة آثار مصطفى كامل ومتحف الوادي الجديد.. لهذا السبب

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار

أقر المجلس الأعلى للأثار ، تعديل رسوم دخول السيارات لساحة انتظار معبد أبوسمبل لتكون رسوم الملاكى 25 جنيها  ، والميكروباص 50 جنيها  ، والكوستر 75 جنيها ، والأتوبيس 100 جنيها.


أوضح المجلس الأعلى للأثار ، في منشور موجه لـ"الاتحاد المصرى للغرف السياحية" حصل صدى البلد على نسخة منه، أن تطبق الأسعار الجديدة من 1 مارس 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.


ووافق الأعلى للأثار ، على مد التخفيض الممنوح لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحفى الغردقة وشرم الشيخ ، بنسبة 25% على أن يكون الحد الأدني للتذاكر المجمعة 250 تذكرة بدلا من 1000 تذكرة وذلك إعتبارا من يناير الجارى حتى ديسمبر 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.

 

أثار مصطفى كامل


واعتمد الأعلى للأثار ، قرار اللجنة الدائمة للأثار المصرية ،الخاص بالموافقة على غلق منطقة أثار مصطفى كامل أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر لحين إنتهاء أعمال درء الخطورة والصيانة بالمنطقة .


كما وافق الأعلى للأثار على غلق متحف أثار الوادى الجديد أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر ،مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.
 

المجلس الاعلى للاثار منطقة أثار مصطفى كامل متحف آثار الوادي الجديد شركات السياحة الأعلى للأثار

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