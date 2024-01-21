غلق منطقة آثار مصطفى كامل ومتحف الوادي الجديد.. لهذا السبب

أقر المجلس الأعلى للأثار ، تعديل رسوم دخول السيارات لساحة انتظار معبد أبوسمبل لتكون رسوم الملاكى 25 جنيها ، والميكروباص 50 جنيها ، والكوستر 75 جنيها ، والأتوبيس 100 جنيها.



أوضح المجلس الأعلى للأثار ، في منشور موجه لـ"الاتحاد المصرى للغرف السياحية" حصل صدى البلد على نسخة منه، أن تطبق الأسعار الجديدة من 1 مارس 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.



ووافق الأعلى للأثار ، على مد التخفيض الممنوح لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحفى الغردقة وشرم الشيخ ، بنسبة 25% على أن يكون الحد الأدني للتذاكر المجمعة 250 تذكرة بدلا من 1000 تذكرة وذلك إعتبارا من يناير الجارى حتى ديسمبر 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.

أثار مصطفى كامل



واعتمد الأعلى للأثار ، قرار اللجنة الدائمة للأثار المصرية ،الخاص بالموافقة على غلق منطقة أثار مصطفى كامل أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر لحين إنتهاء أعمال درء الخطورة والصيانة بالمنطقة .



كما وافق الأعلى للأثار على غلق متحف أثار الوادى الجديد أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر ،مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.

