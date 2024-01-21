وول ستريت تكشف عن استعداد جديد لمفاوضات وقف الحرب على غزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن إمكانية عودة المفاوضات بين الاحتلال وحماس بعد انقطاعها لأسابيع.

وذكرت وول ستريت جورنال أن ‎حماس وإسرائيل مستعدتان للتفاوض بعد فترة من توقفها إثر اغتيال العاروري الذي تم على يد الاحتلال.

ولفتت إلى أن الجهود تهدف لعملية تبدأ بالإفراج عن المحتجزين وتقود لانسحاب ‎إسرائيل ووقف حرب ‎غزة.

يأتي ذلك فيما أعلن يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، دعمه لأي صفقة تبادل أسرى بين بلاده وحركة "حماس" حتى ولو كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد، أنه أكد في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وكذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه يدعم بشكل كامل أي صفقة تبادل أسرى حتى ولو كان المقابل مؤلما، موضحا أنه إذا أرادت إسرائيل القضاء على حركة حماس، فعليها أولا إعادة المحتجزين لديها في القطاع، مشيرا إلى دعمه الإعلان عن صفقة تبادل رهائن مع الحركة حتى ولو كان المقابل وقف الأعمال القتالية أو وقف الحرب نفسها.

وفي السياق ذاته، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده أمام خيارين، الأول يتمثل في عدم عودة المحتجزين إلى ذويهم، والثاني التخلي عن هدف "سحق" حركة حماس.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"الإسرائيلية، عن الجنرال جيورا آيلاند، المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق، أنه لا توجد آلية ضغط حالية على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، موضحا أن الاحتلال أمام خيارين الأول هو عدم عودة الأسرى لدى حماس إلى إسرائيل، والثاني هو الإعلان أو التخلي بشكل عملي عن هدف الحرب المتمثل في "سحق" حماس".