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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض

راندة حلاوة رئيس
راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي

توجهت راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، بالشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلين والداعمين لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها في إطار الشراكة الفاعلة التي تم إرساء قواعدها منذ ٢٦ عاما.

جاء ذلك خلال كلمتها  في مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذى نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة ، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"، لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

وقالت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، إن اللقاءات الداعمة للوزارة توالت على مر السنوات وتم تبني القضايا والمشكلات التي تواجه الوزارة في إطار من الشراكة الفاعلة المثمرة على أرض الواقع من خلال الكثير من صيغ اتفاقيات التعاون والبروتوكولات.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، أن  مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم" يتضمن 6 محاور ، لافتة إلى أن المحور الرئيسي اليوم هو التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهله لسوق العمل.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لمعالجة التسرب تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم إعداد حصر شامل بجميع محافظات الجمهورية للطلاب المتسربين من ذوي الدخل الاقتصادي المنخفض ممن لا تقوى أسرهم على نفقات تعليمهم خاصة في ظل وجود عدد أبناء كثر؛ مما يدفع الطلاب للتسرب والعمل للمساهمة في سد احتياجات الأسرة.

ولفتت إلى أن القانون يجرم عمالة الأطفال وقد وقعت مصر على الاتفاقيات المناهضة لعمالة الأطفال واستغلالهم، وتم حصر الطلاب وتصنيفهم من خلال فرق عمل التسرب من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وفرق معالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية.

كما استعرضت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بعضًا من الإحصاءات التي تم جمعها وتصنيفها من المحافظات، التي تم تقسيمها إلى خمس قطاعات (القاهرة الكبرى - قطاع المحافظات الساحلية - الوجه البحري - شمال الوجه القبلي - جنوب الوجه القبلي)، مؤكدة أن فريق معالجة التسرب بالإدارة المركزية قام بعمل جولات لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية من زي مدرسي بكافة مشتملاته والحقيبة المدرسية بكافة مشتملاتها، بالإضافة إلى دعم المجموعات المدرسية وسداد مصروفات الطلاب وتم تحديد التكلفة لكل فئة من الطلاب في كل محافظة، سعيا لمنع التسرب التعليمي.

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