بسبب تصرفات إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يفقدون الثقة في نتنياهو

ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدون لإسرائيل فقدوا الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت “إن بي سي نيوز”، أن الصقور المؤيدين لإسرائيل من كلا الحزبين في الكابيتول هيل أعربوا عن مخاوفهم بشأن فقدان نتنياهو للثقة وطريقة تعامله مع الحرب ضد حماس.

وأضافت أنها تحدثت مع ثلاثة نواب للكونجرس، بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، مؤكدة أنهم يصفون نتنياهو بـ"الكارثة" ويقولون إنه بسبب تصرفات إسرائيل، "أصبح من الصعب الدفاع عن رئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ستستمر حتى هزيمة حركة حماس الفلسطينية.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلت عن مسؤول أمني بدولة الاحتلال، إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طاقم نتنياهو رصد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أثناء تسجيله لمجريات الاجتماعات الأمنية على شريط صوتى.

وبحسب موقع “والاه” العبري، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدى.