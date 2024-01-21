عبر مطار بن جوريون.. تراجع كبير بحركة المسافرين من وإلى إسرائيل

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد، بأن حركة المسافرين من وإلى إسرائيل عبر مطار بن جوريون تراجعت بنسبة 78% في نوفمبر و71% في ديسمبر.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، ذكرت اليوم الأحد، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدون لإسرائيل فقدوا الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت “إن بي سي نيوز”، أن الصقور المؤيدين لإسرائيل من كلا الحزبين في الكابيتول هيل أعربوا عن مخاوفهم بشأن فقدان نتنياهو للثقة وطريقة تعامله مع الحرب ضد حماس.

وأضافت أنها تحدثت مع ثلاثة نواب للكونجرس، بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، مؤكدة أنهم يصفون نتنياهو بـ"الكارثة" ويقولون إنه بسبب تصرفات إسرائيل، "أصبح من الصعب الدفاع عن رئيس الوزراء".