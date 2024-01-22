الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

خرج اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر بأول تعليق بعد اصابته في مباراة منتخب مصر مع غانا وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق الرأس الأخضر .

تعليق محمد صلاح على اصابته في مواجهة غانا

قال محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر ومصر: “عامل الطقس يشكل عائقا أمام جميع المنتخبات، والشيء الإيجابي هو رجوعنا في النتيجة والتعادل بعد تأخرنا”.

وعن إصابته، قال صلاح: “بالحديث عن الإصابة سيكون هناك تواصل مع ليفربول والمنتخب لتوضيح الإصابة”، مضيفا: "بالنسبة لأدائي مع المنتخب ممكن مكانش موفق في المواجهة الأولى والفريق ككل كذلك، ولكن دا أمر وارد".

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