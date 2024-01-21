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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 10 برجولات ترفيهية بمدينة الغردقة ضمن احتفالات البحر الأحمر بالعيد القومي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، تزامناً مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي الخامس والخمسين، عن خطوة جديدة لتجميل المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تم في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الإعلان عن إنشاء عدد ١٠ برجولات في أماكن ترفيهية مختلفة بالمدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه البرجولات ستقام في أماكن حيوية مثل ممشى النصر، وممشى الحجاز، وممشى فرق الأمن، وكورنيش فلفلة، وتم وضع هذه البرجولات بهدف خدمة المارة وزوار هذه المناطق، وتوفير مكان مريح للجلوس والاستمتاع بالطبيعة، كما تأتي هذه الخطوة للوقاية من أشعة الشمس وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء حماية أن هذه البنية التحتية الجديدة تأتي في إطار جهود تحسين المظهر العام للمدينة ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، متوقعا أن تكون هذا الإضافة الجديدة إلى المناطق الترفيهية سبباً في جذب المزيد من الزوار وتعزيز الحياة الاجتماعية في المدينة.

احتفالات العيد القومي البحر الأحمر الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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