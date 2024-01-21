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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير خالد منزلاوي يشارك في أعمال قمة دول عدم الانحياز بأوغندا

السفير خالد منزلاوي
السفير خالد منزلاوي

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قمة دول عدم الانحياز التي عُقدت في كمبالا بأوغندا يومي 19 و20 يناير بناءً على دعوة من رئيس القمة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.

مثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في القمة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي والذي نقل لوزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو تحيات الأمين العام وتمنياته لجمهورية أوغندا بالتوفيق في مهام رئاسة القمة، والذي بدوره شكر الجامعة على الحضور والمشاركة.

التقى الأمين العام المساعد بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية الأعضاء في الحركة وتم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة السبيل في إنهاء الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

عبرت جامعة الدول العربية في كلمتها على ضرورة التزام أي ترتيب حول مستقبل ومصير فلسطين لمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين والمطالبة بتحرك المجتمع الدولي بشكل حثيث، وخاصة الدول ذات التأثير، أن تلعب دوراً بناءً بشكل موضوعي في جميع المحافل الدولية، والتأكيد على التأييد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

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