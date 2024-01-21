على أنقاض مسجد بابري.. مودي يعزز النزعة الهندوسية للهند بافتتاح معبد رام وسط حزن وخوف من مسلمي منطقة أيودهيا وتكرار مذبحة 1992

ترفرف أعلام الزعفران في مدينة أيوديا ذات الأغلبية الهندوسية، بينما يستعد السكان المحليون المتحمسون لاستضافة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لافتتاح معبد جديد تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، ولكن مثل العديد من مسلمي المدينة البالغ عددهم 500 ألف، يقول مولانا بادشاه خان البالغ من العمر 65 عامًا إنه سيبقى في المنزل، فهو يخشى تكرار أعمال العنف الديني التي اندلعت قبل أكثر من 30 عاما، عندما دمر القوميون الهندوس مسجد بابري، وهو مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، مما أثار أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة CNN الأمريكية، فمن المقرر أن يفتتح مودي غدا الاثنين رسميا معبد رام جانمابهومي ماندير، وهو معبد فخم بني على نفس الموقع الذي يقول المحللون إنه نصب تذكاري للطموح القومي الهندوسي، ويقول خان إنه يعتقد أن الاحتفال هو علامة واضحة على كيفية تهميش المسلمين تحت قيادة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، حيث تظل جراح هدم المسجد البابري موجودة دائمًا، رغم ما نشعر به من يأس بشأن التعبير عنها.

الخوف والقلق

تمت دعوة أكثر من 7000 شخص إلى أيوديا لحضور الحفل شخصيًا، بما في ذلك السياسيون البارزون الذين يأتون جوًا من جميع أنحاء البلاد الشاسعة للمشاركة، ومن المنتظر أن يتدفق عشرات الآلاف من الهندوس المتدينين إلى البلدة الصغيرة لوضع الزهور والهدايا داخل المعبد، ووسط هذه الحشود المتزايدة، هناك تخوف بين مسلمي أيودهيا، ويقول عزام قدري، رئيس هيئة دينية محلية يبلغ من العمر 39 عاماً، إن أولئك الذين عاشوا أعمال العنف عام 1992 يخشون وصول الغرباء، ففي كل مرة يأتي الناس من الخارج هناك مشكلة، ولم يعد بإمكان المرء أن يتحمل خسارة ممتلكاته الثمينة أو مدخراته أو أوراق هويته بعد الآن، وليس من السهل أن تبدأ حياتك من جديد.

فيما قال الحاج محبوب، الذي فقد اثنين من أقاربه خلال أعمال العنف عام 1992، إن المسلمين المحليين يشعرون بالقلق من أن الحشود الجريئة سوف تهتف بشعارات استفزازية ضدهم، وأضاف "سيطالبون بطرد المسلمين من أيوديا أو المطالبة بإقامة (أمة) راشترا هندوسية، فهناك الآن شعوراً باليأس بين مجتمعه، وتابع: "العديد من المسلمين يعتقدون أنه في عام 2019، عندما منحت المحكمة العليا الهندوس الإذن ببناء المعبد في الموقع المتنازع عليه، فإن الجدل قد ينتهي، ولكن بدلاً من ذلك، بدأ الهندوس الذين تجرأوا في استهداف المزيد من المساجد في جميع أنحاء البلاد، وقاموا بحملة لهدم تلك المساجد أيضًا، فلدينا شعور أن الهندوس لا يستطيعون تحملنا، ولا يمكنهم رؤيتنا، فماذا يمكننا أن نفعل؟".

صعود القومية الهندوسية

وترصد الصحيفة الأمريكية تفاصيل صعود القومية الهندوسية، فمع وصول مودي إلى السلطة في عام 2014، تعهد بإصلاح اقتصاد البلاد والدخول في حقبة جديدة من التنمية - لكنه دفع بقوة أيضًا إلى أجندة هندوتفا، وهي أيديولوجية تعتقد أن الهند يجب أن تصبح أرضًا للهندوس، وقد أصدرت العديد من الولايات تشريعات يقول منتقدوها إنها متجذرة في الهندوتفا وتمييزية تجاه المسلمين، بما في ذلك القوانين التي تجعل من الصعب على نحو متزايد على الأزواج من مختلف الأديان الزواج وحظر ذبح ونقل الأبقار - وهو حيوان يعتبر مقدسا لدى الهندوس.

وكان أحد الوعود الرئيسية التي قطعها مودي لناخبيه هو بناء معبد رام في موقع المسجد المُدنيس، ويأمل أن يؤدي بناءه إلى تعزيز فرصه في تحقيق فوز ثالث نادر في الانتخابات هذا العام، وقال نيلانجان موخوبادهياي، مؤلف كتاب "الهدم والحكم"، وهو كتاب عن هدم المسجد عام 1992، إن قرار مودي برئاسة احتفالات يوم الاثنين هو علامة على الهيمنة الهندوسية في الهند، فمشاركة مودي في الحفل تشير إلى أن الخط الفاصل بين الدولة والدين أصبح غير واضح بشكل متزايد.

نعرف أن المسلمين لديهم خوف هائل ولكن الاحتفال عادي

وأضاف موخوبادهياي أن المشاعر السائدة بين المسلمين ليست مشاعر احتفال. لقد سمع أن المسلمين ينصحون بعضهم البعض بعدم السفر بالقطار، وعدم قيادة السيارات بمفردهم، وعدم ارتداء الملابس التي تحدد هويتهم كمسلمين، وقال "سيكون هناك حزن هائل وسيكون هناك أيضا خوف هائل (بين مسلمي الهند)".

وفي حديثها لشبكة CNN، قالت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نالين كوهلي، إن المسلمين لا يتم تهميشهم في الهند، وأن افتتاح رام ماندير هو "سبب للاحتفال"، وقال: "فيما يتعلق بعمل حكومة رئيس الوزراء مودي ومبادراتها وأجندتها التنموية، لا يوجد مخطط أو برنامج أو أي شيء يفرق بين المواطنين الهنود على أساس الدين أو الطبقة أو المنطقة".

المسجد الجديد

وفي السنوات التي أعقبت هدم مسجد بابريي، والذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، احتشد القوميون الهندوس لبناء رام ماندير في موقع المسجد المدمر، مما مهد الطريق لمواجهة عاطفية ومشحونة سياسيا أثارت قلق الليبراليين الهنود، الذين كانوا يخشون المزيد من تفجر أعمال العنف الطائفي، كما خصص حكم عام 2019 الذي مهد الطريق لبناء رام ماندير أرضًا لمسلمي المدينة لبناء مسجد آخر، على بعد حوالي 25 كيلومترًا (حوالي 15 ميلًا) من رام ماندير في قرية تسمى دانيبور.

وقال محبوب، أحد مقدمي الالتماس الذين ناضلوا من أجل مسجد بابري في المحكمة العليا، إنه بالنسبة لمعظم المسلمين في أيوديا، فإن بناء المسجد لا يحمل تأثيرًا عاطفيًا، فلو أنهم بنوا المسجد بالقرب من مكان وقوف بابري، لكان بإمكاننا أن نحاول إقناع أنفسنا بأن الظلم لم يحدث لنا، ومع ذلك، هذه الأرض بعيدة جدًا، ولم يبدأ البناء بعد، فماذا نقول؟.

وفي أواخر العام الماضي، تم تعيين عرفات شيخ – عضو حزب بهاراتيا جاناتا – لقيادة بناء المسجد، وقال لشبكة CNN إنه لم تطأ قدمه أيودهيا قبل أن يتولى هذا الدور، وأن التأخير كان بسبب خلافات حول تصميم المبنى لكنه يعتقد أن المسجد الجديد سيكون فريدا من نوعه لأنه سيكون الأول في الهند بخمس مآذن، ومن بين الخطط الطموحة الأخرى، يقول شيخ إنه يريد أرضًا إضافية للمؤسسات التعليمية، ومطبخًا نباتيًا، ومصحفًا يبلغ طوله 21 قدمًا سيتم طلاءه باللون الزعفران – وهو لون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهندوسية ولكنه أصبح مسيسًا بشكل متزايد وتخصيصه من قبل الهندوسية. اليمين الهندوسي.

الانقسامات الدائمة

وتقول المنظمات القومية الهندوسية اليمينية إن افتتاح المعبد هو رمز للأمة الهندوسية الجديدة، فقد حاول المغول تغييرنا، ثم حاول الإنجليز تغييرنا، لكن افتتاح معبد رام يظهر للعالم أن تقاليدنا وممارساتنا ومعتقداتنا الهندوسية لا تزال سليمة، ويقول فينود بانسال، المتحدث باسم جماعة فيشوا هندو باريشاد اليمينية، إن الهند الجديدة ستشهد انبعاث الحضارة الهندوسية، بينما يقول ماهانت جيرام داس، الرئيس المحلي لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، المنظمة الأم لحزب بهاراتيا جاناتا، إنه لا يعتقد أنه لا ينبغي بناء المسجد في أيوديا، وبدلاً من ذلك ادعى أن الدعوات لبناء الهيكل كانت "دعوة للحرب"، وتابع: "اذهب إلى المملكة العربية السعودية أو باكستان أو دولة ذات أغلبية مسلمة. لماذا بناء مسجد مثل هذا في الهند؟".

وبالنسبة لحسن علي، الذي كان في التاسعة من عمره فقط عندما أمضى ليلتين في مركز شرطة محلي يحاول الهروب من أعمال العنف عام 1992، فإن خطوط الصدع الطائفية واضحة للعيان، ففي عام 1992، كانت هناك العديد من القصص عن هندوس ومسلمين محليين يساعدون بعضهم البعض، ولكن الآن، هناك الكثير من السموم التي تم تغذيتها للناس، لذلك لا يمكن للمرء أن يقول بعد الآن، ولا يمكن للمرء أن يقول ما في قلوب الناس".