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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمانة "المصريين الأحرار": الإصلاح التشريعي وإثراء الحياة السياسية يعززان التنمية المستدامة

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الوثيقة الجديدة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تستعرض 8 استراتيجيات وتضمن أرقام ومؤشرات تحت عنوان براق لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن؛ ما هي الا مشهد غير مستساغ لتصدير صورة بقاء الحكومة الحالية لأن المتعارف عليه من يضع استراتيجية يباشر تنفيذها.

أضافت " واصل"، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الحالية مسؤولة وبصورة كاملة عن الإخفاق الاقتصادي الراهن الذي أدى لاختلال الميزان التجاري ونقص العملة الصعبة، والأزمات الاقتصادية التي لم تنجح في إدارتها تلك الحكومة خلال السنوات الماضية؛ ونراها تصدر الآن استراتيجية تتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6 و8٪، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030.

أكدت إنه من واقع قراءة دقيقة ومتابعة مستمرة يتعين شكر الحكومة عند هذا الحد، ولا سيما باننا خلال الفترة المقبلة نحتاج نقلة نوعية شاملة في المجال السياسي والاقتصادي معًا ويأتي ذلك من خلال إقرار قوانين وتشريعات غير متضاربة ومتشابكة ومعقدة وتعالج الكثير من الثغرات التي تتيح المجال لمصالح أفراد وتحجب وتمنع فرص استثمارية مضمونة لصالح الدولة المصرية.

وتابعت:"  أن الإصلاح التشريعي وإثراء الحياة السياسية يفتح الآفاق لتحقيق تنمية ونمو اقتصادى مستدام، وعلى المستوى الاقتصادي يتعين تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وحلّ المشكلات التي لا تزال تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية بطرق غير تقليدية؛ مشددة بأن الأمر لا يتلخص في حكومة اقتصاد قدر ما يكون في اختيار صائب لمن يجيد ويحسن ادارة الأموال والأصول ويوظف الموارد العديدة التي تملكها الدولة المصرية ".

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