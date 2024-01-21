محافظ شمال سيناء يبحث مع رئيس جهاز تعمير سيناء المشروعات التنموية بالمحافظة

استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة ، رئيس جهاز تعمير سيناء وائل مصطفي حسن اليوم /الأحد/ خلال زيارته إلى المحافظة بحضور مدير عام منطقة تعمير سيناء المهندس ناجي إبراهيم.



وأكد المحافظ أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز تعمير سيناء في تنمية وتعمير محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .. معلنًا عن قيام الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة.



وأشار شوشة إلى قيام الجهاز بتنفيذ مشروع إقامة 5 تجمعات حضارية وتنموية في مركزي الشيخ زويد ورفح حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء 4000 منزل، وأنه حاليا يجري الرفع المساحي للمشروع تمهيدًا لبدء العمل بجانب إقامة سوق السمك الحضاري في مدينة العريش بتكاليف 78.6 مليون جنيه.



ومن جانبه..أكد رئيس جهاز تعمير سيناء أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء ؛ لتكون قاطرة تنمية حقيقية على أرض الواقع في كل القطاعات..موضحًا أن الجهاز المركزي للتعمير بقيادة محمود نصار يقوم بتنفيذ عدة مشروعات تنموية على أرض شمال سيناء.

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