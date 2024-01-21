سفينة حربية فرنسية تعالج 1000 جريحا من سكان غزة

أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، إلى جانب الهجوم البري، إلى إجهاد البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع ، ومن بين المستشفيات الستة والثلاثين في غزة، لم تعد معظمها تعمل، مما ترك القليل منها يعمل بما يفوق طاقته، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

استجابة للنقص الحاد في الرعاية الطبية، تلقى حوالي 1000 من سكان غزة العلاج على متن السفينة الحربية الفرنسية "ديكسمود" المتمركزة في البحر المتوسط.

أصبح السفينة الحربية الفرنسية "ديكسمود"، المجهز بأجنحة وغرف عمليات وطاقم طبي مكون من 70 شخصًا، موردًا طبيًا وسط الأزمة المستمرة.

ووصف الكابتن ألكسندر بلونس المهمة بأنها "غير مسبوقة"، مسلطًا الضوء على قدرة السفينة على تقديم الخدمات الطبية الأساسية في منطقة تتصارع مع زيادة في الإصابات والمشاكل النفسية.

منذ نشرها، تم إدخال ما يقرب من 120 جريحًا إلى المستشفى على متن السفينة، بينما تلقى مئات آخرون استشارات للمرضى الخارجيين، بما في ذلك متابعة الإصابات والمخاوف المتعلقة بالصحة العقلية.

ويهدف التدخل الطبي للسفينة الحربية الفرنسية إلى تلبية الطلب الهائل على الرعاية الصحية في غزة، حيث أصبحت غالبية المستشفيات عاجزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر.

سمح موقع ديكسمود الاستراتيجي قبالة الساحل بالوصول السريع إلى المساعدة الطبية، مما يوفر شريان حياة للمحتاجين حيث تكافح مرافق الرعاية الصحية المحلية للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد الضحايا.