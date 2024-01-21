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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا فرانسيس يدعو إلى إطلاق سراح الراهبات والرهائن المختطفين في هايتي

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم ست راهبات، الذين اختطفوا على متن حافلة في هايتي يوم الجمعة، وقال إنه يصلي من أجل الوئام الاجتماعي في البلاد.

ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان يوم السبت نقلا عن مؤتمر هايتي للجماعات الدينية أن مسلحين اختطفوا حافلة في العاصمة الهايتية بورت أو برنس وعلى متنها ست راهبات على الأقل وانطلقوا بها إلى وجهة مجهولة واحتجزوا جميع الركاب كرهائن.

وقال البابا فرنسيس بعد صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية 'لقد علمت بحزن بنبأ اختطاف مجموعة من الأشخاص في هايتي، من بينهم ست راهبات'.

أضاف: 'في مناشدتي القلبية لإطلاق سراحهم، أصلي من أجل الوفاق الاجتماعي في البلاد، وأدعو الجميع إلى وضع حد للعنف الذي يسبب قدرًا كبيرًا من المعاناة لهؤلاء السكان الأعزاء'.

وتصاعد العنف منذ أشهر في هايتي مع تنافس العصابات على السلطة وسعيها للضغط على رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري قبل انتهاء الاتفاق السياسي الذي عزز سلطته في السابع من فبراير.

وتأتي أعمال العنف قبل صدور حكم المحكمة المتوقع في 26 يناير بشأن قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا لمعالجة عنف العصابات في البلاد، وهي واحدة من أفقر الدول في نصف الكرة الغربي.

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