مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: توترات بين بايدن ونتنياهو بسبب حل الدولتين

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك توترات في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ليس سرا، فلم يكن بينهما علاقة جيدة أو قريبة، والجميع دفع نحو تلك الأزمة بسبب الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي.

أضاف "كلينك"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية تحاولان العمل للخروج من هذه الأزمة بغض النظر عن وجود الخلافات بينهما وعدم التوافق بشأن حل الدولتين كأسلوب للسلام.

حل الدولتين

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عالج بعض الأمور في الأيام السابقة، لأن التقرير الأخير أظهر بأن "نتنياهو" لم يغلق الباب بشكل تام أمام حل الدولتين، وقد تفهم بأن هذه أولوية بالنسبة للرئيس "بايدن".