السودان .. إنشاء 20 محكمة طوارئ في ولاية غرب دارفور

قرر والي ولاية غرب دارفور السودانية المكلف، التجاني الطاهر كرشوم، إنشاء عشرين محكمة طوارئ في محليات الولاية ووحداتها المختلفة.

نقل موقع راديو "تمازج" السوداني أن الوالي فوّض المدراء التنفيذيين في المحليات بالتشاور مع الإدارات الأهلية ولجان أمن المحليات لاختيار رؤساء وأعضاء محاكم الطوارئ.

أشار الموقع إلى الأجهزة العدلية بالكامل (القضاء والنيابة) كانت قد اختفت منذ بداية الحرب، فيما ظلت محكمة الطوارئ تعمل بقاضي محكمة شعبية واحد.

أرجع مستشار الوالي لشؤون السلام، ضو البيت، إنشاء محاكم الطوارئ إلى الرغبة في ضبط الظواهر السلبية والجرائم في ظل غياب الأجهزة العدلية النيابة والقضاء والمحاكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من قاض وأعضاء من الإدارة الأهلية.

أوضح ضو البيت أنه في حال تعثر حل القضية في محاكم المحليات يتم تحويلها إلى رئاسة الولاية وإحالتها إلى مولانا إبراهيم الدومة قاضي محكمة الطوارئ في الولاية.

تشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.