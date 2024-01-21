هل اليابان مهددة بالتعرض لتسونامي جديد؟.. أستاذ الكوارث بجامعة كيو يجيب

قال رجيب شو، أستاذ إدارة الكوارث بجامعة كيو، إن الزلازل التي تعرضت لها اليابان مؤخرا بمعدل 7.6 على مقياس ريختر، تعد من أقوى الزلازل، وكان هناك العديد من الزلازل النشطة في العام الماضي، مثل زلزال وقع في مايو، وآخر في ديسمبر بنفس المكان.

وأضاف "شو"، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 20 كيلومترا من العمق، ولكن إذا وقع الزلزال على البحر، ربما يكون هناك احتمالية لحدوث تسونامي.

أشار إلى أن هيئة الأرصاد في اليابان أصدرت بأنه قد يحدث تسونامي ، وهذا هو أقصى ارتفاع لتسونامي قد حدث، وكان 5.2 أمتار، وأسرع موجه قد حدثت كانت في وقت قصير حيث كانت في 4 ظهور، وكانت بسرعة حيث حدثت في 11 دقيقة.

اكبر تسونامى

ولفت إلى أن أكبر تسونامي حدث في عام 2011، والمنطقة المركزية قريبة للغاية حيث تذهب الموجه وتعود بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين، لافتا أن تسونامي وارتفاعها يزداد لأنه في المساء يتأثر بالمد والجزر وهناك العديد من توابع الزلزال.