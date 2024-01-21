العرب بدون انتصارات.. تعليق مثير من إبراهيم فايق علي مباراة المغرب والكونغو

‏علق الإعلامي إبراهيم فايق على نتيجة مباراة المغرب مع الكونجو التي أقيمت مساء اليوم ضمن دور المجموعات ببطولة امم افريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار وانتهت بتعادل المنتخبين.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي على اكس :" سجل المغرب هدفًا، ثم أفلت بنقطة أمام الكونجو الديمقراطية رفعت رصيد أسود الأطلس للنقطة الرابعة.. ‏العرب بلا انتصارات في الجولة الثانية، والحل هو تأمين التقدم في الشوط الأول قدر الإمكان أو تقسيم المباراة بذكاء ".

كانت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان بيدرو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، وأحرز هدف المغرب أشرف حكيمي بينما أحرز هدف الكونغو سيلاس كاومبا.