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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء،و وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عاما".


وقال "البدري" فى المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، تعتبر صناعة السكر من الصناعات التحويلية الهامة في مصر فقد أثار قرار مصنع سكر أبو قرقاص بالتوقف عن تصنيع السكر من القصب السكر بعد ١٥٥  عاما جدلا واسعا خصوصاً مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلي حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، حيث ينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق توقف مصنع السكر حدث نتيجة لانخفاض زراعات القصب بشكل كبير وهو ما أدى  إلى عدم وجود ما يكفي لتشغيل المصنع فغلق مصانع السكر الواحد تلو الأخر سوف يتسبب فى خلق ازمات  عديدة وانهيار اقتصاد الدولة، وما يحدث من  غلق للمصانع ليس حلا للمشكلة

وأكد أن زراعة  زراعة السكر  انخفضت فى مصر بشكل كبير للغاية ، حيث كانت نتنج محافظة المنيا ٩٥٠ الف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها ٧٥٠ الف طن حتي ٢٠٢٠، ولكن العام الماضي استقبل المصنع ٩٠ الف طن، مما ادى الي خسائر بنحو ١١٢ مليون جنيه ، وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع فى ٢٠٢٣ الي ١٠ الالاف طن فقط وهي كمية  تكفي للعمل  لمدة 5 أيام، رغم زيادة سعر توريد٥٠٠  جنيه للطن عن  العام الماضي أصبح 1٥٠٠جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي"، الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ ٢٢٠٠ جنيه و٢٥٠٠جنيه للطن الواحد وبيعة للعصارات العسل الأسود ومحلات العصير، وهو ما أدي لخسائر فادحة.

واقترح النائب  زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع  المنتجين على زراعة وانتاج قصب السكر وتوفير  مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع

واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالاضافة الي الاهتمام بزيادة الانتاج  من المحاصيل السكرية وربط اسعار توريدها بالاسعار العالمية من  خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا بحدث تذبذب فى نسب الاكتفاء الذاتي من السكر فى مصر

كما طالب عضو مجلس الشيوخ،  بزيادة الدعم للمراكز البحثية الاستنباط  اصناف جديدة من محصول القصب عالي الانتاجية الغذائية مع تفعيل دور الارشاد الزراعي لمحصول القصب.

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