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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: لقاء الرئيس ونظيره الصومالي يفسد مخطط إثيوبيا بالبحر الأحمر

السيسي
السيسي

أكد الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الإفريقية، أن الخطوة التي تمت اليوم في القاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي يفسد كل ما تفعله إثيوبيا في البحر الأحمر.

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وأضاف عبدالدايم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن اتفاق إثيوبيا مع إقليم الصومال مرفوض، متابعا أن إثيوبيا مستفيدة من التفتت الواقع في الصومال.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الإفريقية، أن مصر حليف تاريخي للصومال، وهذا الأمر ظهر في المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي في القاهرة.

 

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