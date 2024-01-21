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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب لافتة"لا علاقة لنا بإسرائيل"..الحوثيون يسمحون لـ64 سفينة بعبور البحر الأحمر بأمان

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، محمد علي الحوثي، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر بأمان، بعد أن رفعت لافتة: "لا علاقة لنا بإسرائيل”.

وكتب محمد علي الحوثي، على منصة "إكس”، أن “أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة لا علاقة لنا بإسرائيل، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليست في حرب باليمن، مشيرا إلي أن الإجراءات تهدف لوقف تهديدات الحوثيين وتنسجم مع قوانين الأمم المتحدة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال كيربي:” ما زالت لدى الحوثيين قدرات هجومية لكن عليهم أن يتخذوا القرار الصحيح وإلا سنستمر في عملياتنا”.

وأضاف: “نعلم أنه لولا دعم إيران للحوثيين لما رأينا هذه الهجمات في البحر الأحمر”.

الحوثيين اليمن إسرائيل البحر الأحمر

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