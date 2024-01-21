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أخبار البلد

الزراعة تؤكد دعمها لرؤية الدولة بشأن التلقيح الاصطناعي وتحسين سلالات الماشية

صدى البلد

زار الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني وعقد اجتماعا مع قيادات المعهد والباحثين، تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية للباحثين تحيات وتوجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أهمية دور المعهد في دعم رؤية الدولة بشأن التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان .

وأضاف عبدالعظيم ان الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية مطالبا إدارة المعهد بالتعاون مع باحثيه لوضع خطة مفصلة مستقبلية للنهوض بالمعهد بما يخدم الثروة الحيوانية بمصر.

من جانبه أكد محمد الشافعى مدير المعهد، ان المعهد هو أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد الى عام 1908 منذ أن أنشئ قسماً مستقلاً لتربية الحيوان حيث كانت مسئولياته فى هذا الوقت محدودة بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية؛ ومنذ عام 1921 تم ضمه إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان، وفى عام 1939 تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944 وفى بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيوانى واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971 حيث تحول إلى معهد لبحوث الإنتاج الحيوانى .


وقام بعرض الاقسام الموجودة بالمعهد وكذلك المحطات التابعة له وعددها ١٢ محطة مركزية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وعدد ٢ مركز تدريب تابعين ايضا للمعهد.

واستعراض السلالات الموجودة بمحطات المعهد المختلفة والمساحات الفارغة بكل محطة والخطة المستقبلية التى تناولت الاستثمار مع القطاع الخاص وانشاء معمل مرجعى للبيولوجيا الجزيئية ومعمل مرجعى للالبان ومنتجاتها.

وتحدث د احمد عبد الحفيظ رئيس قسم بحوث الابقار عن تقييم التجربة الاستثمارية فى قطعان الابقار بمحطات المعهد حيث يوجد ٣ محطات تمت فيهم التجربة الاستثمارية وهم محطة القرضة ومحطة سخا ومحطة السرو وقام بعرض خطة قسم بحوث الابقار لرفع الكفاءة الانتاجيه وتحقيق أقصى ربحية فى ظل الاستثمار مع القطاع الخاص وتحدث عن استبدال العجلات غير صالحة للتربية وعمليات نقل الاجنة.

وتناول د اسامة المالكي رئيس قسم بحوث الجاموس في حديثه الجاموس المصرى وعرض المحطات التابعة للقسم وهى محطة محلة موسي بكفر الشيخ ومحطة السرو بدمياط ومحطة سدس ببنى سويف ومحطة الجميزة بالغربية، محددا ايضا الأعداد المرباة بكل محطة.

وتابع ان المستهدف هو تحسين كفاءة انتاج اللحم والمحافظة على الموارد الوراثية وعرض ايضا دور قسم بحوث تربية الجاموس وخطة الانتخاب بمحطات تربية الجاموس (٢٠٢٢-٢٠٢٧) والعائد من التحسين الوراثى على المستوى القومى والوضع الحالى بمحطة السرو وذلك بعد الاستثمار ثم رؤية التطوير بالقسم .

كما تحدث د حسن جلال استاذ تغذية الحيوان بالمعهد عن دور المعهد فى تدوير المخلفات وتمثيل المعهد بالقوافل البيطرية.

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