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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

صدى البلد

حرصت نجمات الفن على حضور حفل توزيع جوائز joy awards.

وتألقت الفنانات بفساتين وإطلالات مختلفة على اللافندر كاربت، وكانت أبرز الفساتين بفتحات الساق الطويلة والأوف شولدر.

شاهد الفيديو:

 

ولكن تصدر اللون الأحمر الحفل من خلال اعتماد الكثير من الفنانات عليه، وكانت أبرزهن النجمة التونسية درة ومنى زكي وكارمن ونانسي عجرم وغيرهن من الفنانات.

اختارت نانسي عجرم  فستانا طويلا باللون الأحمر، مفتوح من الصدر على شكل V، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت على أحمر شفاه بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها.

اعتمدت ياسمين صبري في ظهورها علي فستان طويل، ممزوج باللون الأسود اللامع والذهبي، بصيحة الأوف شولدر، مع ترك شعرها منسدلا، ووضع مكياج رقيق.

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