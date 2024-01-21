أبرزها منظومة السد العالي.. وزير الري: نتابع جاهزية المنشآت المائية

أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، حرصه على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصا منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد، منشآت السد العالي؛ للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد، والتي تتم بعناية وحرص شديدين.

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي والجاري تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، حيث التقى بممثلي الشركات المصرية العاملة في تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد، مشيدا بمجهوداتهم المتميزة في تنفيذ أعمال التطوير.

كما التقى الوزير بالمهندسين والعاملين بالسد العالي، ووجه بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالي واستمرار أعمال الصيانة له، مشيدا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام.

وأعرب عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي لعملهم الدائم بإخلاص وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء السد العالي يعد "أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين" وأهم منشأ مائي في مصر.

وأكد أن السد العالي نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصري على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.