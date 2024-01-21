آخرهم المغرب.. خالد الغندور يوضح تأثير الرطوبة على المنتخبات العربية بأمم أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور علي تأثير الرطوبة على اللاعبين المشاركين ضمن صفوف المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار .

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" اخبار كلامي ايه طلع صح و آخرهم المغرب النهاردة في الشوط الثاني ".

كانت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان بيدرو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، وأحرز هدف المغرب أشرف حكيمي بينما أحرز هدف الكونغو سيلاس كاومبا.