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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتفاق نقابتي المحامين المصرية والعراقية على المساهمة بالإجراءات القضائية الدولية ضد إسرائيل

صدى البلد

وقعت نقابة المحامين المصريين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة  أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور  صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.

وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في: 
1 ـ العمل  على الإعداد والتأهيل والتدريب  والتطوير  المستمر  للسادة المحامين  على اختلاف درجات قيدهم  في  الدولتين،  بما يساعدهم  على أداء رسالتهم، وممارسة حق  الدفاع  بأفضل صورة  ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم   في  الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة   لعملهم  في كافة المجالات  القانونية وفروع القانون .
2 ـ تبادل الخبـرات  والإرساليات العلمية بشأن  المؤسسات العلمية  بالنقابتين ، سعيًا إلى  تأسيس علمي 
ذي طبيعة تطبيقية   للمتدربين  على مهنة المحاماة من شباب المحامين .
3 ـ  منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .

4 ـ  التعاون مع اتحاد المحامين العرب  في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين  في انحاء الوطن العربي .

5 ـ التعاون والتكاتف  في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا  القومية والوطنية ،  وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو  الإسرائيلي  ، والمساهمة في  كافة الإجراءات القانونية و القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية  إيجابية لدى المواطن العربي   عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل  من تشويه لهذه الصورة  والتأثير عليها سلبًا.

7 ـ العمل على دعم  التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية ، وصولًا إلى تمثيل  نقابي يتناسب مع  دورها الفاعل في رسالة المحاماة    .
8  ـ  تبادل الخبرات بشأن أنظمة  الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته  وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش  . 
9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية  والمالية  ،  بما يضمن التشغيل الأمثل  لمنظومة العمل الإداري  والمالي  والأكثر كفاءة  للموظفين  إداريًا و ماليًا   . 
10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.

11ـ تبادل  السادة المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات و البرامج التدريبية  والأكاديمية   . 
12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول  لتفعيل  ما ورد به من أهداف عامة .
13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة  بين هيئة مكتب النقابتين  لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول .

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