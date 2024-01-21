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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برعاية حزب مستقبل وطن والنائب مجاهد نصار :

ندوة توعوية تثقيفية حول حماية البيئة من التلوث بمؤسسة مجاهد نصار بميت نما

مؤسسة مجاهد نصار
مؤسسة مجاهد نصار

انطلاقاً من الدور المجتمعي للنائب مجاهد نصار في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، دعماً لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تكثيف الندوات التوعوية والأنشطة والمبادرات المجتمعية والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى  الحفاظ على البيئة من التلوث وتثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية للأفراد وترشيد استهلاك الكهرباء.

نظمت مؤسسة مجاهد نصار، للتنمية و الأعمال الخيرية ،برعاية النائب مجاهد نصار ، والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة وحزب مستقبل وطن  بمقر المؤسسة بميت نما ندوة توعوية تثقيفية حول ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل فعال ، وحماية البيئة من التلوث ، وأهمية تحلي أفراد المجتمع بالقيم الأخلاقية التي تعد من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات المتقدمة.

كما تناولت الندوة عدداً من المحاور منها دور الشباب في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على مقومات البيئة الطبيعية ونشر السلوك البيئي الصحيح.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بحضور ممثل عن وزارة الأوقاف والكاتب الصحفى الحسين عبد الفتاح ، نائب رئيس تحرير صحيفة روز اليوسف ، وعدد كبير من قيادات المجتمع المدني والمواطنين والشباب وأكد المحاضرون في الندوة أهمية القيم الأخلاقية التي أكدتها جميع الأديان السماوية لحفظ الإنسان من الانحراف النفسي والاجتماعي وضبط التصرفات مما يحقق حياة آمنة مطمئنة للمجتمع وضرورة الحفاظ على البيئة الطبيعية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين المواطنين.

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